Arbitre: E. Saridogan.

Cartes jaunes: Dethise, Hardy, Jacques, Preudhomme.

Buts: Hardy (1-0, 18e), Hendrick (2-0, 29e ; 3-0, 33e), Preudhomme (3-1, 56e) Jacques (3-2, 67e).

FLAVION-MORIALMÉ: Unver (63e Ernest), Lamock, Squevin, Hendrick, Zingle, Vanmackelbergh (77e Leleux), Collart, Leroy, Cheront, Pessleux (37e Dethise), Dubois (8e Hardy).

FERNELMONT/HEMPTINNE: Vandenkerckhove, Quertinmont (83e Lunzanga), S. Pirson, Preudhomme, Lorent, G. Pirson, Jacques, Vasseur, Wauquaire, Collard, Sacré.

Après 8 petites minutes, Dubois est au duel avec un joueur adverse. Son ménisque est touché et il est obligé de sortir sur civière. Les "Bleus" ne sont pas perturbés et sont méritoirement récompensés à la 18e lorsqu’Hardy prolonge parfaitement une tête de Collart. Plus entreprenant que Fernelmont, Flavion sent qu’il faut en profiter et Hendrick fait mieux que cela. En l’espace de 4 minutes, l’ancien Walhérois s’offre un doublé. 3-0 au repos: tout le monde pense que les visités sont sur des roulettes mais les hommes de Benjamin Joine se réveillent enfin lors du second acte. Absents des 45 premières minutes, les "Rouges" sonnent la révolte. Logiquement, avec plus de hargne, Preudhomme puis Jacques remettent leur équipe à 3-2. La blessure au mollet du gardien Unver impose un temps mort dans la partie et Flavion résiste jusqu’au coup de sifflet final.

"Ce genre de match, nous l’aurions perdu en début de saison, souffle Eddy Morue. Avec une telle mentalité, on ira loin !" Sentiment contrasté en face. "Je l’avais dit au repos que nous allions perdre ce match, s’exclame le T1 Benjamin Joine. Avec ce 0 sur 9, c’est un coup d’arrêt, mais le top 8 est toujours d’actualité."