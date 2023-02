Arbitre : Addai

Cartes jaunes: Vanderveeren, Horé

Buts: Boudin (0-1, 4e), Ntwali (1-1, 34e), Sanchez (1-2, 57e; 2-4 pen, 91e), Sprimont (2-2, 65e), Horé (2-3, 73e)

Evelette: Lenoir, Baudoin, Williquet, Sprimont, Dethinne, Winand, Monteleone, Delens, Vanderveeren, Ntwali, Horion

Nismes: Rousseau, Depotter, M Fraiture, Nava Fernandez, Horé, Libert, Boudin, B Fraiture, Sanchez, Caliskan, Derenne

Nismes commence fort et dès la 4e, Boudin, d'une frappe croisée, ouvre le score pour les visiteurs. Nismes contrôle la rencontre, mais ne parvient pas à doubler la mise et c'est finalement les visités qui sur leur première occasion (34e), égalisent par l'entremise de Ntwali. Deux minutes plus tard, Sprimont est à deux doigts de donner l'avance aux siens.

À la 60e, Nava Fernandez centre pour la tête de Sanchez, qui redonne l'avance aux Nismois. Évelette revient à nouveau au score dès la 65e, Horion au coup-franc et Sprimont à la finition (2-2). À la 73e, Nismes repasse à nouveau devant par Horé (2-3). Évelette pense égaliser à la 80e, mais le subtil lob de Montéléone finit sa course sur la latte de Rousseau. C'est finalement Sanchez qui, dans les arrêts de jeu, scelle la victoire des siens sur pénalty.

Positif pour la suite

Le Coach local, Fabrice Gobbato, qui remplaçait Olivier Cauz en vacances, se montrait très lucide après la rencontre. "Nous avons eu les occasions, ils ont eu l'efficacité. Il reste 27 points à prendre et, avec cette mentalité, tout est possible." Le visité Winand confirmait. "Nous avons montré un beau visage et cela est positif pour la suite." Du côté Nismois, le buteur Boudin se montrait satisfait. "Nous avons assuré l'essentiel, ce fut compliqué, mais au final on repart avec les 3 points, ce match était une bonne préparation avant le match de coupe mercredi contre Beauraing".