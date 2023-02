Arbitre: C. Dubuc.

Cartes jaunes: Henrot, De Bona, Cappelle, Hébette, Desille, Fonteijne, Kouadio.

Carte rouge: Henrot (86e, 2 j.).

Buts: Dubois (1-0, 20e), Minon (2-0, 31e), Henrot (2-1, 53e), Grégoire (3-1, 64e), Desille (4-1, 79e ; 5-1 pen., 84e).

CHEVETOGNE: Evrard, Cappelle (77e Cowez), Santarossa, P. Minon, Mathieu, Sevrin, Desille, Grégoire (74e Puerta Lopez), Pierard, Simon (82e Mailleux), Dubois (65e De Bona).

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Nijskens, Hébette, Warzée, Kouadio, Henrot, Kosova, Ax. Defays, Vestens (80e Pire), Lecomte (66e Gillet).

Les Coccinelles restent la bête noire du Condrusien. Depuis leur retour en P1, elles ont gagné chacun de leurs six face-à-face avec Hamois, le tout avec une moyenne dépassant les 3 buts par match. Samedi, il n’aura manqué qu’un goal à Chevetogne pour signer un 2e set contre les hommes de Damien Trimboli, après le 1-6 de l’aller. "On prend 11 buts en 2 matches contre eux, pestait ce dernier. Et notre bilan contre Chevetogne et Haversin est de 1 sur 12, c’est trop peu !"

Ce week-end, les Rouges ont fait preuve d’une insolente efficacité, mettant au fond presque chacune de leurs opportunités. Car, au premier time en particulier, les deux équipes n’ont pas proposé le football le plus flamboyant. Les visiteurs commencent par 10 minutes de bonne facture, lancées très tôt par l'alerte d'Achille Lecomte qui envoie le ballon sur la transversale mais est signalé hors-jeu.

Le Condrusien baisse de rythme à l'entame du deuxième quart d'heure et offre un premier cadeau aux locaux. Fonteijne relance dans les pieds de Dubois, qui ne se fait pas prier pour marquer son 1er but de la saison.

Kosova tente d’y répondre aussitôt mais Evrard, à la claquette, est vigilant.

De l’autre côté, Pol Minon est au rebond sur un corner de Grégoire pour le 2-0. Kouadio se jette mais l’arbitre de touche signale que la balle a franchi la ligne.

Au retour des vestiaires, Henrot botte un coup franc qui traverse la défense avant de rentrer via le poteau et le genou d’Evrard. On sent les Verts mieux dans la partie, mais cela ne dure encore qu’une dizaine de minutes.

Chevetogne prend alors les commandes du match et, progressivement, le large au marquoir. D’abord par Grégoire, qui profite d’un mauvais contrôle de la défense. La balle lui arrivant dans les pieds, il ne se pose pas de question et frappe à ras de sol.

C’est ensuite à Romain Desille de régaler en transformant son coup franc en missile imparable pour Fonteijne. "J’en ai été le premier surpris, ça faisait longtemps que ça ne m’était plus arrivé", confie-t-il.

À cinq minutes du terme, Desille y va d’un doublé, sur un penalty provoqué par Pierard, pour valider le deuxième succès de rang des Coccinelles, une première cette saison.

Ancien du Condrusien, le métronome Desille savourait. "Pour moi, ce sont toujours des matches gais à jouer, mais sans la moindre animosité. Si on veut tant les gagner, c’est parce que c’est un derby. Je reconnais quand même que j’avais mis mes équipements du Condrusien en semaine pour taquiner mes équipiers et les motiver."