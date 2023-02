Cartes jaunes : Otte, Antoine, Giboux, Grandjean, Villano.

But: Claude (1-0, 27e).

CINEY : Monteleone, Antoine, L. Lambrechts (82e Jadot), Villano (92e Herbiet), Boujabout, Hanneuse, Bwangombo (75e Henrotaux), Otte, Boudjemaa, Kersten, Claude (90e Pajaziti).

LIBRAMONT : Delmé, Jerouville, Giboux, Robinet, Baudot, Roset (64e Minthe), R. Lefort (76e Richard), Grandjean, Mosquera (63e Thomas), Vandaele, T. Lefort.

Libramont se crée la première occasion d’entrée avec un coup franc botté par Giboux que Monteleone va chercher dans sa lucarne.

Dans la foulée, la défense cinacienne négocie mal une relance dans l’axe. Vandaele en profite et déborde sur son côté gauche. Son centre pour Roset est parfait, mais Monteleone doit de nouveau s’employer pour sortir la tête de ce dernier. Le portier cinacien s’interpose encore devant T. Lefort et permet à son équipe de rester dans la partie.

Bien payée, l’équipe locale laisse passer l’orage et, juste avant la demi-heure, sur sa première occasion, ouvre le score. Bien servi par Bwangombo, Boujabout va chercher Antoine sur le côté gauche. L’ailier cinacien trouve Jérôme Claude dans l’axe. Une aubaine pour le buteur qui ajuste Delmé d’une frappe qui frôle le montant et fait mouche. Un but qui va décrisper et réveiller quelque peu les visités, qui héritent d’une autre opportunité, toujours via Claude, dont l’envoi est trop faible. Avant le repos, Baudot a l’égalisation au bout du pied, mais place à côté.

En début de seconde période, un essai de Lambrechts est sauvé à même la ligne par Delmé. Roset place quant à lui à côté. C’est un peu près tout pour ce second acte durant lequel Libramont s’éteint tandis que Ciney gère son avance pour s’adjuger un succès important et reléguer son adversaire du jour à 9 unités.

Solide malgré les apparences

«Si la manière n’y était pas vraiment, c’est une belle victoire pour nous. Nous savions que nous devions gagner ce match et nous avons répondu présents, soulignait le Cinacien Xavier Bwangombo après le match. Je pense que la mentalité affichée aujourd’hui et la solidarité nous ont permis de faire la différence. Malgré les apparences, nous avons été solides. De plus, nous signons notre première cleen sheet de la saison. C’est un bon résultat.»

Il y avait pourtant la place

«Au vu de notre première demi-heure, on peut dire que nous sommes mal payés, regrette Thomas Baudot pour Libramont. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à concrétiser nos occasions à ce moment-là et puis, après le but de Ciney, nous nous sommes éteints petit à petit. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Notre seconde période fut moins bonne et nous ne sommes plus parvenus à inquiéter Ciney. Dommage car il y avait de la place.»