Crestan et Van Den Broeck en or

L’athlète du Roca, Naomi Van Den Broeck, qui avait confié avant la course se concentrer non pas sur l’individuel, mais sur les prochains championnats d’Europe où les Cheetahs rêvent de finale, en relais 4x400 mètres, parvient tout de même à s’imposer. Elle réalise les deux tours de piste en 52.89 et s’empare du titre national.

La sprinteuse la plus souriante du championnat, la Sambrevilloise Delphine Nkansa se met en confiance sur le 60 mètres, avec le meilleur temps des séries, en 7.24. Malheureusement, en finale, elle se fait devancer et décroche la seconde place, en 7.28, et un titre de vice-championne de Belgique.

La Championne LBFA de marche athlétique, Myriam Nicolas (SMAC), ne parvient pas à battre son adversaire de toujours, la championne flamande. Elle termine 3e de la course, mais 2e belge, et s’adjuge le titre de vice-championne de Belgique avec un chrono de 18.07.89. Sa coéquipière, Muriel Oger, franchit la ligne à la 5e place, en 21.40.23.

Pour le sprinteur du SMAC, Raphaël Kapenda, le bilan est mitigé. "Je suis assez déçu de ma course du 60 mètres. Je m’écrase au départ et j’ai du mal à relancer ensuite. Je parviens toutefois à me qualifier pour la finale B, qui a lieu seulement 20 minutes après mon 200 mètres, et la fatigue se fait ressentir puisque je me contente de la 14e place. Pour le 200 mètres, je signe un nouveau record personnel, en 21.80, qui me classe 8e, mais ce n’est pas assez bon pour accéder à la finale", raconte Raphaël qui a le regard tourné vers le saison outdoor qui reprend fin avril.

La spécialiste des épreuves combinées, Emeline Cleymans, atteint le top 18 espéré avec une 17e place en 9.27. "Même si le chrono n’est pas exactement ce que je voulais je suis vraiment contente de ma place et de ma course ", précise-t-elle. Dernière engagée dans ces nationaux, Hélène Sensée (Arch), sur le 800 mètres, qui signe la 15e place en 2.22.07.