Cartes jaunes : M. Dasty, Devroye, Dardenne, Bachelard, T. De Becker.

Buts: Diskeuve (1-0, 4e), Boutgmi (1-1, 90e).

BEAURAING : Delobbe, N. Dasty, M. Dasty (72e Castenetto), Bachelard, Diskeuve, Dardenne, L. De Becker, Cordioli (66e T. De Becker), Fallon, Suray (82e Auspert).

LOYERS : Salmon, Crevits (70e Mathy), Dandoy, Delens (46e Mandil), de Fraipont, De Geest, Boutgmi, Richir, Collard (87e Bassani), Devroye, Colard.

À la 3e, Delens récupère un ballon anodin et veut le donner en retrait à son gardien Salmon. L’arrière gauche loupe sa passe, Diskeuve surgit, s’empare de la balle et s’en va tromper le portier de Loyers. Beauraing mène très tôt dans la partie.

Boutgmi tente sa chance, mais sa frappe échoue dans les bras de Delobbe. En face, c’est Ansiaux, bien servi par Cordioli, qui place le cuir à côté. Les Loyersois poussent, mais Beauraing résiste. Avant le repos, Richir et de Fraipont ne sont pas plus chanceux.

Dès la reprise, Richir trouve Mandil sur un centre. Ce dernier tente un retourné repoussé à même la ligne par Delobbe. Les Loyersois vont multiplier les attaques et les corners, sans trouver de solution durant cette seconde période. Alors qu’on se dirige vers une première défaite du leader, Boutgmi est à la bonne place pour réceptionner un coup franc, égaliser et offrir un point mérité à ses couleurs dans les arrêts de jeu. "Nous n’avons pas eu de chance sur les dernières minutes et le but encaissé est frustrant, mais cela reste un bon point pour nous", disait Téo Bachelard. En face, les Loyersois étaient également satisfaits, comme le confiait Andy Devroye: "Nous n’avons pas été présents sur les seconds ballons en première période. Beauraing a marqué rapidement et a bien tenu. Heureusement, ce fut meilleur après. Le nul est logique."