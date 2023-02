Cartes jaunes: Demoulin, Vanhorick, Bj. Falise, Gengler.

Carte rouge: Aghyal (2 Cj, 21e).

Buts: Martin (1-0, 11e), Jonckers (2-0, 13e), A. Mathieu (3-0, 17e), Avci (4-0, 35e ; 5-1, 50e), Beaujean (4-1, 43e), Mamona (5-2, 59e).

ARQUET: Jacquet, Labau, Martin, Jonckers, Avci (75e, Mpia), Pairon (66e, Fischer), Gengler, Demoulin (72e, Simon), Nzinga, Verdel, A. Mathieu.

ANDENNE: Luyten, R. Falise (78e, Rigo), Mamona, Mota, Vanhorick, Corra, Benothman (46e, Bongiovanni), Beaujean (82e, Binon), Stavaux, Aghyal, Dujardin (69e, Copette).

"Ce n'était pas évident d'entamer le match dans des conditions pareilles, livre le capitaine andennais Kevin Vanhorick. C'est un peu à l'image de ce qu'on montre pour le moment. Il est certain que la carte rouge de Aghyal ne nous a pas arrangés. Je dirai un score logique. Maintenant il s'agira de se relever. Mais quand?".

Dès l'entame du match, Arquet indiquait ses intentions. C'était 4-0 à la 35e via Martin, A. Mathieu, Jonckers et Avci. Andenne réduisait, si on peut dire, l'écart à la 43e.

Dès la reprise Avci signait le 5-1. Puis, bien que bien en place en attaque, Jonckers ne pouvait plus augmenter son capital buts. D'autres Vedrinois manquaient également l'objectif au grand dam des supporters. Après le 5-2, signé Mamona, le préposé au marquoir pouvait reprendre ses plaquettes.

"Il est vrai qu'aux occasions franches, le score aurait pu être plus sévère, estime Michel Remacle qui relayait au coaching Denis Sulejman. Si Jonckers a raté des occasions ce fut plutôt pour les concrétiser à Spy... Ce succès vient à point après notre partage face à Nismes. Et surtout avant les grosses échéances que sont Spy, le Condrusien, Biesme et Loyers. En jouant de la sorte, on devrait aller très loin".