12-6, 19-9, 18-19, 20-32.

ANDENNE: Chaufouraux 5 (1x3), Beaujean R. 18 (1x3), Grégoire 2, Beaujean T. 2, Mercier 7 (2x3), Delva 26 (2x3), Kisenga 2, Otte 4, Kusunguludi 3.

Rapidement devant, Andenne s’est fait peur mais engrange une deuxième victoire d’affilée, trois semaines après la prise de fonctions de Jacques Stas. "Notre défense se met bien en place et ça fait d’autant plus plaisir de réussir ce test face à la meilleure attaque de la série, c’est le résultat d’un bon travail d’équipe. Offensivement, chaque joueur semble avoir compris son rôle, commente le coach. On a eu vingt points d’avance, avant de déjouer au quatrième quart à cause du manque de rythme de match et de la fatigue qui en découle. C’est pourquoi nous avons joué plusieurs amicaux en guise d’entrainements ces dernières semaines, histoire de pouvoir travailler en 5 contre 5."

Verviers 59 – Ciney 70

18-12, 13-18, 18-18, 10-22.

CINEY: Balthazar A. 4, Laroche 14 (2x3), Jacques 7 (1x3), De Jaeghere 14 (2x3), Gielen 12, Henin, Husson 4, Malliar 7, Balthazar M. 8.

Au terme d’un mano à mano qui a duré trente minutes, les Cinaciens ont émergé en fin de match, mettant à profit de nombreux lancers-francs bien provoqués. " C’est compliqué de développer un beau basket dans la petite salle de Verviers, j’avais donc demandé à mes joueurs d’être agressifs offensivement, explique Yohan Balthazar.

Et s’ils ont été adroits derrière la ligne (27 lancers marqués), les Condrusiens ont coincé à plusieurs reprises face à l’intensité défensive de Verviétois luttant pour leur survie en R1. "L’arrivée de Malliar en deuxième mi-temps, de retour des sports d’hiver, nous a fait du bien", conclut le coach.

Ans 48 – Loyers 94

12-23, 18-34, 10-17, 8-20.

LOYERS: Casamento 3 (1x3), Demars 17 (1x3), Pirlot 13 (1x3), Bierman 16 (4x3), Vanoverschelde 10, Bastin 5 (1x3), Waterval 24 (2x3), Badoux 6 (2x3).

À huit, les Loyersois ont assuré contre la lanterne rouge:

"Nous avons joué avec sérieux et pris très rapidement dix points d’avance, l’écart n’a ensuite fait que grandir, résume Alexandre Badoux. La fin du championnat ne va pas être simple, d’autant que Cointe et Waterloo ont l’avantage sur nous aux confrontations directes, nous ne pouvons rien gaspiller."