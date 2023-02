Les visités, portés par l’envie de se maintenir, commencent très bien leur rencontre. Lambotte fait 1-0 à la 20e mais Bouvier remet les deux équipes à égalité 5 minutes plus tard. En seconde période, Benoît permet à Bioul de prendre les commandes (60e). Achêne égalise dans la foulée par Bohant. À 5 minutes du coup de sifflet final, Beaujot permet aux Cinaciens de quitter la dernière place.

Ohey 4 - Bois-de-Villers 2

Suite à la défaite de Ciney vendredi soir, Ohey avait la possibilité de creuser l’écart avec son dauphin. Les Oheytois font une excellente première mi-temps… tout comme le gardien adverse. Dechanet ouvre le score à la 13e. Depas double la mise à la 25e et Toussaint fait 3-0 10 minutes plus tard. Après la pause, Toussaint s’offre un doublé. Lacroix sauve l’honneur à dix minutes du terme. Bois-de-Villers parvient à réduire de nouveau l’écart sur un autogoal dans le temps additionnel.

Condrusien B 1 - Denée 0

Les Condrusiens finissent la première période avec un léger ascendant, chaque équipe s’étant créé des occasions mais les deux manquant de réalisme. Dans le 2e acte, la rencontre est plus fermée. Alors que le Condrusien s’apprête à changer de tactique, Croibien permet aux siens de prendre les commandes. Denée pousse pour égaliser mais ne parvient pas à se montrer dangereux. En fin de match, la rencontre est arrêtée plusieurs minutes suite à une collision dans un duel aérien.

Loyers B 9 - Sinsin 1

Loyers profite de son synthétique et de combinaisons rapides en triangle pour faire mal à l’adversaire. Cette stratégie fonctionne très rapidement: après deux minutes, Hontoir ouvre le marquoir. Mercier double la mise 5 minutes plus tard. Après ces 2 buts, Sinsin prend un coup sur la tête et laisse Loyers dérouler. Les buteurs sont Flamant (4), Hontoir, Longin, Minet. Sinsin sauve l’honneur en fin de match par Braet sur un coup de pied de réparation.

Miécret 2 - Boninne 4

Le match démarre sur les chapeaux de roues. Miécret ouvre le score par un autogoal. Boninne ne se laisse pas abattre et égalise à la 5e par Masper. D’Anastasio fait 2-1 à la 12e et le score ne bouge plus jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Boninne pousse pour revenir au score et y parvient par Pierre à la 69e puis prend l’avantage sur un autogoal à la 77e. Henry convertit un penalty dans le temps additionnel.

Thomas Dumont sera le prochain coach d’Houyet

Après 11 ans à l’Union Dinantaise, Thomas Dumont ne sera plus sur le banc dinantais la saison prochaine. «Cela fait plusieurs années que je refuse différents projets. Après 11 ans, j’ai pensé qu’il était bon pour moi de me trouver un nouveau challenge. J’avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes et Houyet a eu les bons mots pour me convaincre.»

Samuel Defays ne prolongera pas à Miécret

À la fin de la saison, Samuel Defays quittera son poste d’entraîneur de Miécret. «Le poste de coordinateur au Condrusien me prend énormément de temps et je commençais à le cumuler difficilement avec le fait d’être entraîneur. De plus, je vais reprendre une équipe de jeunes au Condrusien la saison prochaine. Faire les trois aurait été impossible. Miécret doit trouver 10 joueurs pour la saison prochaine et je compte bien aider le président à aller jusqu’au bout de ce processus de recherche.»