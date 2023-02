Live foot P1: Chevetogne – Condrusien et Flavion – Fernelmont samedi soir

On entame la troisième et dernière tranche ce week-end en provinciales. Et en P1, on l’entame dès ce samedi, avec deux rencontres au programme de la soirée, dont un derby entre les "Coccinelles" de Chevetogne et leur voisin du Condrusien. Il ne fait aucun doute que les Verts se rendront à Chevetogne avec l’envie de laver l’affront du match aller, eux qui avaient été balayés 1-6 par les Rouges fin septembre dans ce qui reste toujours leur unique victoire en déplacement cette saison.