Après avoir vécu des semaines agitées, aucun joueur parti n’est revenu mais Tamines a ramené un point d’un déplacement important à Couvin. "C’était un match à ne pas perdre, confirme le gardien Renato Aromatario. On a montré de belles choses même si les automatismes ne sont pas encore totalement présents mais cela viendra. Il nous manque toujours ce petit brin de chance qui n’est pour le moment pas avec nous". Une prestation encourageante que les hommes de Tibor Balog doivent rééditer ce dimanche. En effet, la mission "sauvetage" est toujours en cours et le choc face au Léopold sera certainement un tournant de la saison puisque Tamines, douzième, ne compte que deux unités d’avance sur son adversaire. Dans le même temps, Monceau et Couvin s’affronteront, signifiant qu’un concurrent direct prendra des points cette semaine. À domicile, les "Alloux" sont donc dans l’obligation de renouer avec la victoire, qui leur échappe depuis le 13 novembre, face à Gosselies. "Cette rencontre est toute aussi importante que celle de la semaine passée. On doit aborder ce match de la même manière qu’à Couvin, avec la même envie. Même si l’effectif est différent, je reste confiant. On doit essayer d’être plus réalistes et d’avoir moins de déchet dans notre jeu", conclut le gardien de la Jeunesse qui n’a pas le droit à l’erreur si elle ne veut pas tomber dans la zone de relégation.