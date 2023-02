Rochefort: ne pas se faire peur à Huy

Leader incontestable depuis plusieurs semaines, Rochefort se déplacera à Huy pour prolonger son brevet d’invincibilité (10 victoires, 1 nul). Avec une victoire nette et sans bavure la semaine dernière face à Mormont (5-0), il est pour l’instant difficile de tenir tête aux hommes de Rentmeister. Pourtant, c’est ce qu’avait réussi à faire Huy au Parc des Roches, au match aller avec une victoire 0-1. "C’est une équipe très difficile à jouer. Il faudra être prêt dès le début du match sinon on risque de se faire peur", affirme l’ancien Hutois, Jérôme Bertrand. De retour de blessure depuis deux semaines, le milieu de terrain ne cache pas son engouement après sa longue blessure. "Ça faisait depuis mai dernier que je n’avais plus joué. Retrouver une place dans l’équipe A est toujours satisfaisant, surtout après une opération et des mois d’absence". Le plus difficile est derrière lui, mais Bertrand sait qu’il a encore du chemin pour retrouver son meilleur niveau. "Il faut que je retrouve tout doucement quelques sensations comme ma vitesse. Je me donne encore quelques semaines pour retrouver mon meilleur niveau, en travaillant sur mes lacunes. Mais dans l’ensemble, je me sens bien."