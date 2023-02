Biwacks et Schaltinois n’étaient pas forcément cités dans les ténors en avant-saison. Pourtant, avant d’aborder la dernière ligne droite, les deux formations figurent bel et bien sur le podium grâce à deux coaches compétents, passionnés et sans complexe. Et pour sa première comme T1, le mentor des Andennais vient même de remporter la 2e tranche et est à l’affût à un point du leader Natoye. "L’appétit vient en mangeant, constate Nicolas Marino. En l’emportant face à Schaltin, nous pourrions mettre les"Mauves"à 9 points". Son noyau se recompose quasi en entier avec le retour des absents et blessés comme l’expérimenté Jérôme Bodart. "Nous sommes prêts à aller au bout même s’il reste quelques déplacements périlleux " prévient le coach des Verts. Pascal Fermine, son homologue schaltinois, le reconnaît . "La donne a changé de manière inattendue, explique l’excellent coach des Mauves. Depuis le 2e tour, nous restons sur un 15/15 qui nous a propulsés à la 3e place alors que notre objectif initial était de figurer dans la colonne de gauche". Cette superbe position actuelle ne stressera pas les jeunes du noyau. "Nous n’avons aucune pression", confirme Pascal Fermine qui peut désormais s’appuyer sur une belle efficacité offensive avec 20 buts marqués sur les 5 derniers duels. "La partie sera serrée car notre adversaire, vu sa position, ne lâchera rien même après le gain de la tranche".

Le leader inquiet avant la visite de Jemeppe

Le déplacement de cette journée lors de la première semaine de congé de Carnaval a chamboulé pas mal d’équipes dont les membres avaient prévu entre autres de partir au ski. "C’est une date de remise qui ne m’arrange pas du tout" confirme le T1 de Temploux, Benjamin Mazy, privé de 4 titulaires pou la venue des Chimistes. Rase, Dellpiero, Hosselet et Nazé seront en effet absents. En comptant les blessure de Di Primo et Van Mol, cela fait beaucoup pour les Aviateurs. "C’est un match-piège et je ne suis pas vraiment serein, poursuit le mentor des"Bleus". Avec un point, je serais déjà satisfait" lâche-t-il. L’adversaire des Namurois compte entamer la 3e tranche au mieux. "Et, ils sont parfois renforcés par l’un ou l’autre élément de P3 comme Gundogan". Méfiance donc à l’ombre de l’aérodrome. Hichem El Araichi se réjouit de jouer ce genre de sommet après un derby qui a tourné court contre Onoz. "Ce sera du foot cette fois-ci et pas de la boxe" émet-il mi-figue, mi-raisin. Plus sérieusement, il confirme que ses troupes seront motivées pour titiller le leader. "Nous n’avons pas oublié le match-aller et la défaite 0-4 infligée par les Bleus et un peu trop sévère. Il y aura de la revanche sportive dans l’air". Le choc aura bien lieu dimanche malgré la demande temploutoise de jouer vendredi. "Je n’aurais pas su être présent en raison du boulot ", justifie Hichem El Araichi. B.J.