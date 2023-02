P4D: Lassé d’être associé aux Héros du Gazon, Pessoux pense à changer le nom du club

Malgré tous les déboires que connaît son équipe, le coach de Pessoux ne baisse pas les bras. "Pour l’instant, c’est compliqué, mais nous ne sommes pas morts pour autant. Je pense que si les joueurs annoncés viennent dimanche, on peut accrocher cette équipe de Ciergnon et prendre encore quelques points d’ici la fin de la saison. Nous préparons en tout cas déjà la saison prochaine et, je peux vous le dire, nous aurons une équipe compétitive", indique Jean-Philippe qui annonce aussi que son club a fait une demande pour changer de nom. "Nous en avons marre d’être étiquetés comme Pessoux, les Héros du Gazon. Nous voulons changer l’image du club et avons demandé à prendre l’identité de Saint Martin."