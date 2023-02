P3B: Les amis Vivian Delhalle (Ohey) et Frédéric Gillard (Bois-de-Villers) se retrouvent mais le leader ne veut plus voir l'écart se réduire avec Ciney

"Il nous faut absolument les 3 points, lance d’emblée Vivian Delhalle, l’entraîneur oheytois. On ne peut pas se permettre de perdre des points, Ciney est à 5 longueurs de nous et un mauvais résultat ce week-end diminuerait encore l’écart. Absil et Gauthier sont incertains mais cela ne nous empêchera pas de nous donner à fond car l’ensemble de l’équipe est concerné et n’a qu’une envie: maintenir cet écart. Bois-de-Villers est une équipe très compliquée à manier. On s’est affronté plusieurs fois l’année dernière lorsqu’elle évoluait en P4 et l’ambiance est très bonne entre les deux clubs. Cependant, si veut repartir avec les 3 points, il va falloir oublier cette amitié le temps d’un match."