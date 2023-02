P3A: Jemeppe en embuscade avant d'accueillir Bossière

Du côté de Bossière B, en plus des quelques blessés de longue date, le capitaine Leyder sera absent pour cause de suspension. "Je m’attends à un déplacement compliqué, prévient le mentor gembloutois Pierre Gilson. Jemeppe respire la forme depuis quelques semaines et est donc dans une bonne dynamique. De plus, il possède de grosses individualités et est capable de réaliser de grosses performances. Aucune des deux formations ne voudra se contenter d’un partage. D’autant plus que Leuze possède un meilleur calendrier. Un succès serait évidemment l’idéal avant de recevoir Taviers la semaine suivante."