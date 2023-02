P2B: Rochefort a un brevet à défendre, Tarcienne peine à aligner 11 joueurs

Pour ce duel, les Unionistes seront privés des services de leur coach et de Franckinioulle, suspendus, tandis que Mahin et Wauthy sont incertains.

Le coach de Tarcienne, Julien Francq, vit pour sa part des moments plus compliqués. "Réunir onze joueurs et des réservistes sur le banc est compliqué. Pour affronter Surice, j’ai dû monter au jeu. Ce sera encore difficile ce dimanche car Gorski et Ferrière sont au ski, Alessandro et Jacqmart sont indisponibles et Di Bernardo est blessé."

Les Tarciennois, qui n’ont plus gagné depuis le 13 novembre face à Pesche, se retrouvent dans le peloton des mal lotis. "Les solutions pour inverser la tendance sont réduites. On ne s’alignera toutefois pas en victimes consentantes et revenir avec un point constituerait une belle performance. On va se serrer les coudes pour bousculer les Rochefortois."