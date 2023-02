Officialisation et prolongations: Entre Philippe Pierre et Jean-Philippe Pierre, Petit-Waret prépare la prochaine saison

On le sait aussi, son successeur est un homme de la maison. Jean-Philippe Pierre, actuel adjoint de Rudy Anciaux et joueur de l’équipe, reprendra le flambeau. Cette semaine, les "Biwacks" ont officialisé sa prise de fonction à venir lors d’une séance photo qui restera dans les annales, le président serra la main de son futur entraîneur. Pour le dire autrement, un Philippe Pierre confirmant à son poste un certain Jean-Philippe Pierre. Pourtant, les deux hommes n’ont pas de lien de parenté. "Mais nous sommes de très grans amis", précise immédiatement le président de Petit-Waret, Philippe Pierre.