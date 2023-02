Trêve internationale oblige, les Namuroises n’ont plus joué depuis le 5 février et leur défaite en demi-finale en Coupe de Belgique. Dix jours de répit qui ont permis de reprendre des forces en vue de se qualifier pour les play-off, mais aussi de panser les blessures, même si Namur ne disposera à nouveau que d’un effectif limité ce samedi contre Boom. "Ça fait pas mal de temps que ça dure, je pense que la dernière fois que nous avons joué au complet, c’était contre Dudelange. Aalyiah Wilson est toujours"out", Émilie Saucin souffre du dos et Camille Boosten a le nez cassé, regrette l’assistant-coach Lionel Dorange. La rencontre s’annonce disputée, mais on sait qu’on peut compter sur l’énergie et le mental de guerrières de nos joueuses. La saison n’a pas été facile et nous avons appris à nous serrer les coudes."

Le bras droit de José Araujo compte bien sur cet esprit de groupe pour repousser Boom, comme à l’aller (66-70), avant une fin de saison haletante: "Elles jouent rapidement vers l’avant et aiment les situations d’un contre un, nous devrons donc limiter leurs courses et montrer une belle solidarité défensive. Sur le plan offensif, il faudra évidemment jouer collectivement mais certaines devront suppléer Aalyiah au scoring. C’est un match très important pour la troisième place, et nous pouvons compter sur un calendrier plus favorable que les Panthers et Boom, qui doivent encore rencontrer Braine et Malines. On aimerait ne pas jouer notre saison sur le dernier match à Liège, il s’agit donc de sécuriser notre place dans le top 4 au plus vite !"