MEUX: blessés: Dea. Bajraktari, Chauviaux, Cloots, Colin, Filée ; incertain: Soleil ; retour: J. Dhyne.

SPY: blessé: Jeanmart ; suspendu: Motte ; incertain: Jorand ; retours: Autequitte, Lengelé.

Défaits dimanche dernier par Dinant, les jeunes protégés de Claudio Batatinha n’auront pas la tâche aisée face à des Spirous requinqués après leur qualification en coupe et leur succès en terres haversinoises. "Nous affrontons une équipe en plein boum, précise le mentor des Verts. Et ils ont dans leurs rangs, entre autres, Florian Fromont, qui marque comme il respire. Nous allons nous battre aves nos armes. Nous avons encore besoin de points pour assurer notre maintien. Et comme mon collègue Eddy Broos, je ne rempilerai pas la saison prochaine. Par conséquent, j’alignerai des guerriers qui, comme moi, voudront aller au charbon pour terminer le mieux possible. Je tiens aussi à remercier le comité pour le soutien durant mes deux saisons passées à la tête de la P1."

Du côté des Écureuils, le moral est au beau fixe et un succès pour confirmer celui de l’aller est à l’ordre du jour. "Meux est une équipe qui progresse d’année en année, témoigne Eddy Broos. Et même sans leurs éventuels renforts de D2, c’est une formation qui tient la route parmi l’élite. Sur leur petit terrain étroit, ce ne sera pas du tout cuit. Et comme nous les avions défaits à l’aller, ils auront certainement envie de nous faire trébucher à leur tour."