La réforme scolaire annule le tournoi de Mont-Gauthier

Depuis plusieurs années, Mont-Gauthier organise un tournoi avec les équipes de N1 et les formations namuroises de N2 et N3, la dernière semaine de juin, avec la finale le 1er week-end de juillet. Programmé du 26 juin au 1er juillet, ce tournoi ne pourra se dérouler en 2023. La raison ? La réforme du calendrier scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. " Notre ballodrome est tracé dans la cour de l’école, précise Tristan Schmit, le secrétaire-Joueur. Et cette année, les enfants ne partiront en vacances que le 7 juillet. Nous ne pourrons dès lors pas disposer du ballodrome ni des locaux de l’école pour les vestiaires. De plus les écoliers seront en examens."