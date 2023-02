Jambes et Grand-Leez B luttent pour la même chose en P2A

Battus par les Biwacks de Petit-Waret, Amet Karadzi et ses ouailles ne peuvent plus lanterner. "Je pense que, en raison de la pression qui pèse sur nos épaules, nous n’arrivons pas à développer notre jeu, lance le successeur de David"Boule"Fiévet. De plus, je déplorais l’absence de cinq titulaires le week-end passé. Pour le match dominical contre Grand Leez B, un club que je respecte beaucoup en raison de son histoire, j’aurai le plaisir de récupérer quelques joueurs. Nous n’avons pas le choix: si nous voulons encore jouer en P2 l’année prochaine, nous devons commencer à prendre des points."

Côté gembloutois, le son de cloche est légèrement différent. "Nous abordons ce déplacement comme nous avons abordé les derniers, précise le coach Ludovic Charles. Avant le match à Profondeville, nous restions sur deux belles prestations. Nous devons y puiser les éléments nécessaires à un bon résultat dimanche. Nous devons tourner la page des derniers résultats négatifs et travailler de la même façon, avec sérieux et discipline." A. Depireux et L. Delooz sont incertains.