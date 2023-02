Chevetogne - Condrusien: Un derby du Condroz pour faire décoller les Coccinelles?

Chez les Verts, Adrien Jacob a joué en P2 puis en P1. Il y a même porté le brassard de capitaine. Et forcément, les souvenirs ne manquent pas. Que ce soit avec les joueurs ou avec les comitards. "J’ai passé 7 saisons au Condrusien, poursuit l’adjoint de Régis Diluzolele. Et je n’en garde que de bons souvenirs . Sur le terrain avec les Taton, Gilon, Fondaire, Celik ou Delvaux pour ne citer qu’eux. Mais c’est aussi un comité en or. Michel Hubert, Jules Polet, Christian Mazuin, Guy Bourgeois… Ils ont fait et font un gros travail. Ce n’est pas facile de tenir un club à flot de nos jours. Eux y arrivent très bien, et ce sera un plaisir de les revoir. "

Ayant entraîné la P3 condrusienne il y a 3 ans, Adrien Jacob a vu passer sous ses ordres des jumeaux bien connus chez les Verts. "Les frères Defays étaient avec moi en P3. Déjà à ce moment-là, ils avaient d’énormes qualités et n’avaient plus trop leur place à cet échelon. " L’un d’eux, Arnaud, était monté en cours de partie lors de la manche aller mais n’avait pu que constater la punition infligée par Chevetogne aux hommes de Damien Trimboli. "Je n’étais pas encore là mais la victoire de Chevetogne avait été écrasante. Suite à cela, on s’attend à un retour d’orgueil: le Condrusien voudra prouver que c’était un accident." Mais cela n’inquiète pas des Coccinelles focalisées sur leur travail, pas sur leur adversaire. "Il y avait de l’intensité aux entraînements cette semaine, où nous étions en nombre." Car si l’équipe peine à quitter la zone rouge, elle n’a pas baissé pavillon. "Tout le monde bosse et ça rigole dans le groupe. C’est d’ailleurs notre grosse force, assure l’entraîneur adjoint. Le moral et le caractère sont là, ce qui manque c’est la réussite. Physiquement, on a du répondant et, tactiquement, je n’ai été déçu qu’une mi-temps depuis que je suis là."

Courant toujours après son maintien, Chevetogne aimerait ne plus entendre les mêmes réflexions post-matches. "Les coaches adverses nous disent à chaque fois que nous ne sommes pas à notre place au classement. Ça en devient même frustrant. Mais si nous y sommes, c’est pourtant de notre faute." Les Cinaciens auront encore droit à trois duels à domicile face à des concurrents directs dont un important derby face à Haversin. "Cela pourrait être un match clé mais celui contre Andenne était déjà un match charnière. Moralement, il nous a fait du bien de le gagner. Et puis, compte tenu de nos qualités, il n’y a pas que contre ces équipes (NDLR : Haversin, Flavion et Évelette) qu’on doit gagner. On peut rivaliser avec tout le monde." (Re)voilà le Condrusien prévenu.