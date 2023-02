Après avoir coiffé Somzée en remportant jeudi la 2e tranche, Thy accueille son voisin dans le derby de P3C

Bailey (entorse), Baudouin (manque de rythme), Duperroy (pubalgie), Gilsoul (ligaments croisés), Vanhoutte (épaule) et Verspreet (malléole) sont absents. W. Baelden (ischios), Manise et Navaux (entorse) sont incertains. Barthélémy, Haquenne (retour de suspension) et Kaye (croisés) réintègrent le noyau.

"Nous nous rendons chez le leader sans pression, car aucun objectif n’est fixé pour nous, précise le T1 somzéen Frédéric Belle. Nous essaierons de jouer un bon football, ce qui est le cas depuis quelques semaines."

Colle (en week-end), Massart (en désaccord avec le coach), Pirson (voyage en Nouvelle-Zélande) et Weverbergh (abandon ?) sont absents. Belle est de retour de blessure, Lena, d’un week-end à Amsterdam.