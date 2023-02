"Prendre les trois points est obligatoire si on veut se donner de l’air, confirme le coach, Didier Prinsen. Comparé au premier tour, la dynamique actuelle se veut meilleure: les rencontres à couteaux tirés tombent enfin de notre côté, et ceci nous a permis de rattraper le peloton des menacés. Tout reste toutefois à faire."

Jaumotte (doigt cassé) demeure indisponible.

Natoye – Charleroi (s. 21 h)

Plus qu’en embuscade pour une place aux play-off, Natoye relève le défi Charleroi, composé d’un noyau assez restreint mais extrêmement redoutable.

"Lors de nos trois confrontations, nous n’avons jamais réussi à mettre en difficulté le CEP, admet le coach, Laurent Costantiello. On a essayé beaucoup de choses mais rien a parfaitement fonctionné. Cette équipe score très facilement mais on ne parvient pas à rivaliser. Je garde néanmoins le moral puisque je pense qu’on a les atouts pour la contrer. Pour cela, on se doit de se donner à fond et d’être dans un bon jour."

Point d’interrogation quant à la participation de Pirlot et de M. Legros.

Belgrade B – Fresh Air (d. 11 h 45)

Défaits sur le fil à Charleroi, les jeunes belgradois se mordent les doigts d’être passés juste à côté d’une belle victoire bonus. Par conséquent, ils restent bloqués à six succès, un de plus que Linthout, propriétaire de l’avant-dernière position. Ce week-end, Belgrade reçoit Fresh Air, qui reste sur cinq victoires sur six matchs possibles, depuis le rencontre de la phase aller (68-85). Il espère s’appuyer sur l’ensemble de son effectif, à l’exception de Florentin Hucorne (entorse) afin de prendre une bouffée d’oxygène sur la zone dangereuse.