Les Mosanes savent à quoi s’attendre dans le derby

"Il faut montrer que notre succès de la semaine dernière à Quaregnon n’est pas un coup d’éclat, avance l’entraîneur mosan, Jordan Mouchart qui devra faire l’impasse sur Flahaux ainsi que Romilly. Moralement, cette victoire a fait du bien. Face à Namur, on sait à quoi s’attendre. C’est une équipe jeune, avec un jeu fort axé sur le un contre un et la responsabilisation des joueuses. Une nouvelle fois, cela passera par le contrôle défensif, c’est ainsi que nous avons remporté l’aller." S’il faut sans doute aller chercher un ou l’autre succès d’ici la fin de saison, le calendrier devrait aider les Profondevilloises. "Il ne faut pas oublier qu’on doit encore affronter Schaerbeek, Pepinster et deux fois Loyers. Nous n’avons pas eu de chances durant janvier avec des gros duels", conclut le coach.

Mons – Boninne B (s. 18 h 30)

Après Fleurus, les Boninnoises se rendent encore un peu plus loin dans le Hainaut, du côté de Mons pour une rencontre loin d’être facile. "Dans une salle compliquée face à une équipe atypique, ce n’est pas une partie de plaisir, reconnaît le coach Germain Fivet qui ne sait toujours pas comment ses filles se sont imposées la semaine passée. C’est une belle piqûre de rappel d’autant que les Montoises nous avaient posé des soucis à l’aller. Il a fallu attendre le dernier quart pour faire la différence où l’adversaire a craqué physiquement."

Gilliard "out" jusqu’en fin de saison, les Jaunes iront à neuf dans le Borinage.

Belleflamme – Loyers (s. 19 h)

Après Namur, les Loyersoises enchaînent une nouvelle grosse cylindrée du championnat avec un déplacement à Belleflamme. "Ce n’est jamais facile de se rendre là-bas, confirme le coach Nicolas Rassart. Nous serons en effectif plus que réduit car Dhaens est indisponible, elle a subi une infiltration au niveau du genou." Pour la saison prochaine, si aucun départ des joueuses n’est à l’ordre du jour, l’entraîneur va faire un pas de côté. "Entre l’arbitrage, le coaching à Loyers et à Natoye, j’ai décidé de stopper mon rôle de coach. À contrecœur, car nous avions réussi à faire un chouette truc à Loyers."