Bien que les Verviétois végètent à l’avant-dernière place du classement, les Cinaciens s’attendent à un match-piège: "C’est toujours compliqué là-bas, dans leur petite salle d’école. Ils joueront sans doute en zone et il faudra se démener pour revenir avec la victoire, surtout défensivement puisqu’ils marquent beaucoup à domicile, prédit Grégoire Jacques. Nous avions gagné de plus de trente points à l’aller (NDLR: 85-52) mais, sans Marvin, ça change la donne à l’intérieur. Pas question, donc, de prendre Verviers à la légère. Je pense que la défaite du week-end dernier nous a fait remettre les pieds sur terre, nous sommes mieux entraînés cette semaine."

Ans - Loyers (s. 20 h)

Auteurs d’un gros carton offensif la semaine passée, tous les feux sont au vert pour les Loyersois qui se déplacent chez les derniers du classement. Il ne faudra pas néanmoins pas prendre les Liégeois de haut malgré leur maigre bilan cette saison (1 victoire pour 16 défaites), ceux-ci se montrant toujours accrocheurs à domicile.

Andenne - Saint-Louis (s. 20 h 30)

Antépénultièmes grâce à leur victoire le week-end dernier, les Andennais ne sont pas encore sauvés pour autant et doivent encore engranger quelques succès, à commencer par la réception de Saint-Louis ce samedi ? "C’est clair que gagner a fait du bien au moral de l’équipe, mais nous sommes toujours restés soudés durant la mauvaise passe, assure Maxime Grégoire. Nous avons toujours cette envie d’avancer ensemble et contre ESL, il faudra bien mieux commencer qu’au match aller (Andenne avait essuyé un 17-0), où nous avions dépensé inutilement de l’énergie à courir après le score. C’est une équipe jeune qui met du rythme, nous sommes prévenus. De mon côté, je n’ai toujours pas recommencé à m’entraîner et ce sera donc trop juste pour cette semaine, reprendre avec un match n’étant pas l’idéal. Je m’échaufferai sûrement avec l’équipe, mais ils seront huit pour la rencontre."