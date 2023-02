Gros week-end pour les Namuroises

Toujours invaincu en 2023, Ciney est en grande confiance et défie à présent une équipe liégeoise dont il faut se méfier. "Herve-Battice n’est pas à sa place, confie l’assistant-coach condrusien, Bernard Delvigne. J’ai souvenir que cette formation alterne zone et défense individuelle. On se doit d’être vigilants et d’attaquer la rencontre avec le même état d’esprit affiché que ces dernières semaines et de montrer de la constance. La grosse pression défensive du match précédent doit également être reproduite. En tout cas, la dynamique est de rigueur et ça se ressent même chez les filles qui viennent du banc."