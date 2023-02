Grand-Leez et Andenne fixés dans 15 jours

Les deux dossiers passaient ce jeudi soir devant le CP. Ou repassait dans le cas de Beauraing puisque la plainte avait déjà été jugée en appel (Andenne avait gardé les trois points en plaidant la jurisprudence Dender – RFC Liège de la saison dernière). "Mais Andenne n’avait qu’un seul joueur de moins de 21 ans, son 15e homme apparaît sur la feuille comme non-qualifié, insiste le Beaurinois Jean Rousseau. Nous avions 30 jours pour porter réclamation". Un argument qui a directement interpellé l’avocat: "Ce n’est pas une nouvelle affaire de non-qualification de joueur comme l’estime la partie adverse mais le prolongement des mêmes faits. Andenne a gagné en appel, l’affaire est jugée, une partie ne peut pas être poursuivie deux fois pour la même chose. Et puis le CP a déjà tranché en première instance et n’est donc plus indépendant et neutre." L’avocat liégeois est aussi revenu sur un point de procédure. "Cette plainte est réglementairement irrecevable, comme celle de Flavion. S eul le parquet fédéral peut saisir un comité disciplinaire. Et dans un cas comme celui-ci, la sanction doit faire l’objet d’une proposition de transaction. En plus, contrairement à ce que prétend Beauraing, le club n’a pas 30 jours pour poser réclamation. Comme c’est un problème d’inscription sur la feuille de match, Beauraing n’avait qu’un seul jour ouvrable après la clôture de la feuille digitale pour le faire."

Me Ernes a utilisé en grande partie la même défense pour tenter d’éviter que Grand-Leez ne soit éliminé de la Coupe, en ajoutant, sur le fond "que sur base de l’article 110, tous les joueurs étaient qualifiés. Et puis au niveau de l’équité sportive, ce n’est pas correct, cette règle ne s’applique qu’aux équipes de P1." Pour Flavion, il est bien spécifié que le règlement fédéral s’applique aussi à la Coupe. "Donc, dans ce cas précis, Grand-Leez a aligné un joueur non qualifié plutôt qu’un deuxième moins de 21 ans. C’est clair…", insiste le C.Q., José Jacmart.

Le CP n’a pas tranché, renvoyant la décision dans les deux affaires au jeudi 2 mars prochain, le temps de bien analyser les deux plaintes et les conclusions rendues par l’avocat. Ce dernier ajoutait d’ailleurs qu’en Coupe, aucun appel n’est possible. Le quart de finale programmé mercredi prochain entre Grand-Leez et Spy sera donc reporté.