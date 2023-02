Et si Profondeville récidivait

Le premier choc du week-end est sans conteste l’affrontement entre Erpent et Malonne. "Face à l’équipe la plus expérimentée de la série, on enchaîne les matches difficiles. confie le coach erpentois Jean-Louis Jacobs. Si on a fait plaisir à Malonne la semaine passée avec la victoire à Fraire, peut-être que Malonne nous fera plaisir et ne sera pas dans un grand jour pour nous battre mais je n’y crois pas de trop. Je m’attends plutôt à un match compliqué mais c’est pour ce genre de rencontres que les joueurs aiment prester".