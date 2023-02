"Continuer à grandir"

Tout en affichant de belles ambitions. "Baloise arrive pour deux ans, mais avec l’ambition d’être encore là en 2025, avec l’envie de devenir alors une équipe UCI, de niveau continental."

Si la seule formation wallonne féminine a par l’instant un statut de club, tout en disposant d’un joli programme, l’accès à la division des équipes UCI lui ouvrirait les portes des plus grandes courses. Comme les classiques de la Flèche Wallonne ou de Liège-Bastogne-Liège en Wallonie, ou du Tour des Flandres. "Mais il faudra qu’on soit à niveau pour nous y aligner, pas question d’y prendre le départ si c’est pour avoir nos filles lâchées dès la première difficulté, poursuit l’ancienne double championne de Belgique. Nous devons donc nous améliorer en vue de cette perspective de 2025. Raison pour laquelle nous avons élargi notre noyau, en prenant des juniores mais aussi des cadettes. Il n’y avait pas grand-chose au niveau de la formation des filles. Le but est de les former, de les faire progresser et qu’elles grandissent avec nous."

Les pieds sur terre

Tout en travaillant à cette perspective de 2025, il y a avant la nouvelle saison qui est bien dans le viseur. "Nous sortons d’une année difficile. Notre première saison avait sans doute été trop belle. Nous sommes retombées un peu les pieds sur terre l’an passé. En 2021, nous n’avions aucune pression, car on démarrait de rien ! Et faire mieux que rien, ce n’est pas difficile. Mais en 2022, après cette belle première saison, tout a été compliqué. Avec beaucoup de malchance. Cela a commencé dès le stage de préparation, en Espagne, lors duquel tout le monde a contracté le Covid. Il y a aussi eu de nombreuses blessées, sur chutes. Cela a été une année sans. Pour être honnête, cela n’a pas été facile. J’ai failli tout claquer ! Je me disais: tout ça pour ça. Mais il y a eu l’arrivée de Baloise pour ce nouvel envol, pour notre troisième année. Notre équipe est bien repartie pour quelque chose de bien. Notre budget a presque doublé. Et nous allons nous appuyer sur cette saison 2022 plus difficile, lors de laquelle nous avons beaucoup appris."

Quelles sont ses attentes pour 2023 ? "Je n’aime pas dévoiler mes objectifs. Le but est de nous améliorer. Mais chez les juniores, j’espère que nos filles parviendront à aller chercher un Top 10 en Coupe des Nations. Et une victoire sur une manche des Women Cycling Series serait magnifique. J’en ai même rêvé ! Je vous dirai avec qui quand ce rêve se réalisera !"