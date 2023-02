24h de rouleau pour une bonne cause

Il a cette fois décidé d’aller encore plus loin dans sa démarche. "Je suis un compétiteur, je suis à la recherche de mes limites", poursuit ce prof d’éducation physique. "J’ai déjà fait douze heures, ce qui avait représenté 344 kilomètres. Cette durée est acquise. Je voulais donc aller plus loin."

Qu’est-ce qui sera le plus difficile ? La position fixe, les douleurs musculaires ou… l’ennui ? "Lors de mes douze heures, le plus compliqué avait été la douleur des fessiers, à rester autant de temps sur la selle. Au niveau musculaire, je n’avais pas senti grand-chose et j’avais d’ailleurs été étonné de l’état de mes jambes les jours suivants. J’étais chez moi pendant ce premier essai, sans supporters pendant le confinement. Ici, ce sera différent. Je ferai ça dans la salle communale de Lesve, avec un bar et plusieurs home-trainers seront à disposition pour ceux qui voudront m’accompagner un peu."

Il sera aussi possible de pédaler avec lui à distance, puisqu’il roulera sur la plateforme Zwift. "Je connais bien la famille de la petite Lilly. J’ai eu son papa comme éducateur à Burnot, on a joué au mini foot ensemble. Et cela me plaît de soutenir une bonne cause de la région."

Cela lui fera aussi un énorme… entraînement longue distance pour ce spécialiste des cross triathlons, des X Terra. Discipline pour laquelle il veut continuer à progresser. "J’ai toujours bien aimé courir à pied et faire du vélo, j’ai ajouté la natation pour me lancer dans les triathlons. J’ai participé au Championnat du Monde en octobre après un an et demi de pratique. J’ai terminé 17e dans ma catégorie, et, en tout, 131e 400 partants."

Il n’aura pas d’autres adversaires que lui-même les 10 et 11 mars.