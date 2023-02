Après ce week-end de repos, le noyau des Merles est au complet pour préparer la venue de la lanterne rouge, Seraing B. Seul Kim Detienne s’est contenté de trottiner suite à une douleur à la cheville. Soulimen Ghaddari revient de suspension.

Cédric Fauré était à Reims dimanche pour donner le coup d’envoi du derby entre son ancien club et Troyes.

Meux

Kenny Paulus n’a pas encore repris les entraînements collectifs et reste très incertain avant le déplacement à Dison. Laurent Gomez ne prendra aucun risque surtout qu’il peut compter sur Maxime Pignolet dans les buts. "Hormis Kenny, tout le monde est disponible, se réjouit le coach des Verts. On a eu une grosse frayeur avec Deart Bajraktari ce week-end en P1 mais plus de peur que de mal finalement. Il a été légèrement commotionné mais s’est entraîné mardi."

Absent contre Warnant, Cyril Van Hyfte rentre de suspension.