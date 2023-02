Clément Moors: "Je suis en pleine réflexion"

Si Gilles Kinif a donné son accord pour rester la saison prochaine à Meux, mardi soir, le comité a également vu Clément Moors pour lui proposer de devenir le prochain joueur-entraîneur de l’équipe B. "C’est tentant, reconnaît l’attaquant de 34 ans. Mais j’ai le sentiment d’avoir encore les jambes pour jouer un an ou deux en D2. Et je ne me vois pas ailleurs qu’à Meux. Je suis en pleine réflexion, je dois donner une réponse la semaine prochaine. Mais l’envie de Philippe (Dubail) et de Fernand (Delchambre) de me donner ce rôle me flatte énormément. Ça pourrait être une belle opportunité pour la suite de ma carrière. "