"Nous sommes excités à l’idée de jouer ces deux matches car nous sommes à 80 minutes d’une finale", confiait le coach profondevillois Kevin Cassart il y a trois semaines. "Cette demi-finale est pour nous du bonus. À nous de profiter de ce moment", enchaînait son homologue Belgradois Stéphane Plumier.

Pour rappel, la manche aller s’était jouée sur des détails (64-60). En effet, alors qu’il restait 21 secondes de jeu c’était la parfaite égalité suite au panier de Bource. Au final c’était le duo Léonard-Deltombe qui donnait quatre points de boni aux pensionnaires du complexe sportif de la Hulle.

Qu’en sera-t-il ce mercredi soir au hall José Tyssaen ? "Nous sommes impatients de jouer ce retour, confie Kevin Cassart. Belgrade a montré qu’il avait tous les atouts pour rivaliser avec les équipes évoluant en P1. Il n’est jamais facile d’aller gagner là-bas et nous savons qu’un match difficile nous attend. L’équipe qui aura le plus d’envie et qui fera le moins d’erreurs se qualifiera pour la finale. Si nous voulons venir à bout de cette belle équipe belgradoise qui va sans aucun doute jouer avec son cœur comme ce fut le cas à l’aller, nous devrons être concentrés pour jouer un match plein durant 40 minutes."

"Nous abordons ce match sans pression. Il est pour nous un bonus, explique Stéphane Plumier. Il est clair que nous allons tout faire pour gagner. Si nous possédons un point d’avance en commençant la rencontre, nous comptons le garder. Profondeville va devoir le reprendre, ce qui nous obligera à jouer avec beaucoup de justesse et de rigueur en défense pour rester devant. Je suis convaincu que c’est possible vu la qualité de mon groupe. Si Chirishungu et Meirlaen sont incertains, j’ai la chance de disposer d’un effectif étoffé avec des jeunes prometteurs."