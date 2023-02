Run & Bike de Cerfontaine: Le duo Cresson/Ghislain sort du brouillard (photos)

Les quelques spectateurs présents sur la ligne d’arrivée ont vu sortir du brouillard, dans la très longue ligne droite, Julien Cresson à pied et Maximilien Ghislain à vélo, les vainqueurs du circuit court. Une première victoire plutôt émouvante pour le duo qui avait terminé deuxièmes dans les deux étapes précédentes de Cerfontaine, à Rance et à Froidchapelle mais aussi troisièmes à Baileux. "Elle fait évidemment plaisir celle-là !, s’exclamait Maximilien. Nous nous étions tant de fois approchés d’elle mais il y a eu presque toujours meilleurs que nous. Seule la deuxième étape de Cerfontaine nous avait laissé un goût amer car nous estimons ne pas avoir été battus à la régulière. Soit. C’est derrière nous maintenant. Nous espérions décrocher au moins une victoire dans ce challenge, d’autant plus que les journalistes régionaux nous avaient mis la pression en semaine ! C’est désormais chose faite !"

Et pourtant, de leur propre aveu, ils n’étaient pas dans la forme de leur vie. "J’ai été légèrement souffrant en semaine, poursuivait Julien. Nous avons serré les dents. À l’entrée du bois nous avons créé un petit écart qui s’est agrandi petit à petit. C’est bien de l’avoir emporté car il y avait de très bons duos derrière nous."

Le retour de Lucas Pollet

Sur la longue distance, il n’y a pas eu de quatrième victoire consécutive pour Geoffrey Marrion et Benjamin Barbier, la faute à Célestin Evrats et Lucas Pollet, des grands spécialistes de la discipline. "Une victoire à l’arrache ! lançait Célestin. Physiquement nous n’étions pas au top: j’ai passé un test à l’effort au matin et je manquais donc de fraîcheur tandis que Lucas est en manque de compétition. C’est techniquement, dans une côte très dure, qu’on a fait la différence. Heureusement qu’elle était là, d’ailleurs !"

Lucas était ravi de revenir dans la "famille du run-bike". "Cela m’a manqué. Je viens de terminer un stage professionnel de six mois en France et je m’apprête à y retourner car j’ai obtenu un contrat ! Certes j’ai continué à m’entraîner mais courir et rouler à vélo en compétition ce n’est pas la même chose."

Que les autres équipages se rassurent: on ne devrait logiquement plus les revoir ensemble cette saison car Célestin va partir en stage en Espagne avec les Super Bikers.

Somme-Pierson : «On monte en puissance»

«Bravo à Julien et Maximilien pour leur première victoire méritée. On a eu du mal à démarrer dans ce challenge mais on monte en puissance. L’objectif d’ici la fin est de parvenir à décrocher nous aussi au moins une victoire. L’endurance on l’a mais il nous manque actuellement de la vitesse.»

Santamaria-Vanescote : «Première victoire»

« Nous tenons enfin notre toute première victoire ! Souvent nous avons été battues par les deux Céline, Bastien et Dery. Cette fois nous avons pu profiter de leur absence ! Cela fait deux ans que nous faisons des run-bikes ensemble sans être encore des championnes dans les transitions. »