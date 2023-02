En P1 ou en D3, Loyers rimera avec Kevin Sbaa

Le grand frère du Rochefortois Adel se réjouit de travailler avec Jean-François Beguin: "On a discuté 1 h 30 ensemble la semaine passée ainsi qu’avec Xavier Libois (T2) et le feeling est directement passé. J’ai senti qu’ils avaient envie que j’y aille. Je trouve que Loyers est un club très sain qui travaille bien depuis des années, toujours dans le haut de la P1. Ce serait la cerise sur le gâteau si on monte en D3, une série que je connais. J’ai reçu pas mal de propositions de clubs liégeois surtout depuis mon départ de Fize, notamment du nouveau club de Yannick Pauletti. Mais Loyers est à 15 km de chez moi et ça a pesé dans la balance. Et puis Xavier et Jean-François ne m’ont pas vendu du rêve. Leur discours concret et sensé m’a directement botté. "

Au rayon des reconductions, les "Bleus", qui viennent de reprendre à Arquet le leadership de l'élite provinciale, pourront toujours compter sur les services de Jéssim Tadjenant, d'Adrien Collard, de Thibault Salmon, de Baptiste Scaffidi, de Benjamin Dandoy et d'Adrien de Fraipont la saison prochaine.