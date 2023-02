Delphine Schmitz et Romain Dumoulin: un couple vainqueur

C’est la petite distance qui se montre la plus populaire, avec près de 200 participants sur le 5 kilomètres. Une épreuve remportée par Valentin Grégoire pour cinq petites secondes seulement, devant le leader du challenge chez les juniors, Mathias Anciaux et son papa, Jean-Paul qui complète le podium. Absente de la manche d’Onhaye, Emmanuelle Sion confirme sa première place chez les ainées 1 avec une nouvelle victoire devant Virginie Grégoire et Rinalda Petralia. "Je pense que c’est le tracé que j’ai le moins apprécié de toutes les manches. Je trouve le départ dangereux et assez étroit. Par contre, l’accueil est toujours très chouette, l’ambiance agréable et l’organisation irréprochable", souligne Emmanuelle.

La jalousie !

Qui dit Saint-Valentin, dit podiums partagés pour les hommes et les femmes. Du moins, c’est ce que Romain Dumoulin fait croire à sa compagne, Delphine Schmitz. Cette dernière refuse de voir son chéri partager le podium avec une autre femme et se motive à enfiler ses baskets ce vendredi soir. Finalement, il n’en est rien. Les podiums sont bien séparés, mais Romain réussi son coup: se faire accompagner par sa chère et tendre sur la course. Romain s’impose devant Firmin Masset, leader chez les seniors pour le challenge et Valentin Gilliaux. Delphine s’impose, elle aussi, chez les dames, devant Alizée Fourquet et Maureen Lecomte. "Après quatre grosses blessures différentes en 2022, et seulement 4x3 semaines d’entraînement, le chrono n’est pas fameux mais je suis satisfaite de simplement pouvoir courir. Ce n’est qu’au 6e kilomètre que je parviens à prendre la tête de course et à le garder, tout en sachant que la seconde n’est pas très loin derrière", précise Delphine.

L’ultime manche du Challenge des Corridas est prévue à Winenne ce samedi.