Classement des buteurs de P2: De Groote et Wauthy à égalité après 2 tranches

En série B, la pole position est elle aussi atteinte grâce à 21 buts et est occupée par le Rochefortois Jérémy Wauthy. Pour rappel, ce dernier était repassé en tête du classement suite au forfait général de Molignée, un forfait qui avait eu pour conséquence le retrait de tous les goals inscrits contre cette formation en championnat. Cédric Magis (Pondrôme), qui survolait le classement, en avait fait les frais en perdant pas moins de 12 goals (son quadruplé et son octuplé marqués contre les Molignards lui étant retirés du décompte). Malgré cela, l’attaquant beaurinois reste toujours en lutte pour le titre de meilleur buteur de P2B et ne concède que deux buts d’écart sur Wauthy. Patrick Collin (16 buts) est l’autre Rochefortois du trio de tête.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 20e journée de championnat:

P2A

21 buts

De Groote (Sauvenière)

20 buts

Herbiniat (FCO Namur)

17 buts

Gilsoul (Rhisnes)

13 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

12 buts

Gillard (Aische B), A. Reins (Rhisnes)

11 buts

Guede (Bossière-Gembloux), B. Adam et Leruth (Ligny)

10 buts

Marion (Wépion)

9 buts

Poskin (Éghezée)

8 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Deheneffe (Malonne), Hannecart (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

7 buts

Lajili (Jambes), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Baugniet (Naninne), Doupagne (Petit-Waret), Joine (Rhisnes)

6 buts

Genard (Grand-Leez B), Camara (Jambes), Demeuse (Profondeville), Dehaye et T. Rihoux (Rhisnes), S. Guenegand et Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Tallier (Bossière-Gembloux), Rossini (FCO Namur), Mascaux (Ligny), Leocata (Lustin)

4 buts

Ferrante (Aische B), Bernard (Bossière-Gembloux), Perez Avial (Éghezée), El Kouchaii (FCO Namur), Fall et Salihu (Jambes), Preumont (JS Tamines B), Charpentier et Hennau (Ligny), Craps et Gondry (Malonne), Vermeren (Naninne), Herbay (Profondeville), Guillaume (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Kessler, Moureaux, Van Achter et Willaert (Éghezée), J. Corvo (FCO Namur), Beguin, Depireux et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Bottaro (Malonne), Baume (Naninne), Delitte et Franssen (Petit-Waret), Folens (Profondeville), Bower, Henrion et Misson (Sauvenière), T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Laidi et Quandt (Bossière-Gembloux), Gys et Thierens (Éghezée), Ibrahimi et Liotta (FCO Namur), Barry et Delooz (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), El Badri et Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva, Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. & R. Blavier, Demaerschalk et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Coucke, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion, Munaut et Tallier (Rhisnes), Desmet et François (Sauvenière), Chelli (Wépion)

P2B

21 buts

Wauthy (Rochefort B)

19 buts

Magis (Pondrôme)

16 buts

Collin (Rochefort B)

14 buts

Pisvin (Gedinne)

13 buts

Patrick Nama (Anhée), Baudaux (Pesche)

12 buts

V. Dubois (Anhée)

10 buts

Quevrin (Gesves), Koné (Havelange), Bridoux (Schaltin)

9 buts

Hassani (Gedinne), Ar. Bodart (Onhaye B), Fadeux (Pondrôme)

8 buts

Huet (Assesse), Giglio (Petigny-Frasnes), F. Baudoin (Pondrôme)

7 buts

Martin (Anhée), Labar (Assesse), Descarpentries (Bioul), Poupaert (Petigny-Frasnes)

6 buts

A. Sohy (Gedinne), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Hassani (Pondrôme), Deghorain et Nkoue (Tarcienne)

5 buts

Brouir (Assesse), Helson (Bioul), Steeno (Onhaye B), Maistriaux (Petigny-Frasnes), Piérard (Rochefort B), Dumont (Surice)

4 buts

De Maglie et A. Dubucq (Anhée), Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul et Waldrant (Gedinne), Demarcin et Nguea Edimo (Gesves), Coene (Havelange), Tenaerts et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme), Mullens et Simon (Schaltin), Collinet et Servais (Surice)

3 buts

Beguin et Hosselet (Anhée), Hermant (Assesse), A. Delcourt et Lincé (Bioul), Gilsoul, Latini et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard et M. Sohy (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Betsem (Onhaye B), Durieux, Gigot et Léonard (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Berny et Guilleaume (Schaltin), M. & Y. Sacré (Surice)

2 buts

Y. Dubucq (Anhée), Blasutto, Servais et Tripnaux (Assesse), M. Delcourt et Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao, Catteeuw, S. Hardy et Mouton (Flavion-Morialmé B), Robinet (Gedinne), Bastin, Bodson, Julien et Suray (Gesves), Lizin et Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Bouterbiat, Loriers, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Genicot (Pesche), Gjorgjijevski (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme), M. Brilot, Kamba, Leleu et Thomas (Rochefort B), Colard et Otte (Schaltin), Hainaut, Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro, Kisita et Libert (Tarcienne)