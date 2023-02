Boxus remercié à Gembloux, Delveaux à Erpent la saison prochaine

Pour le président erpentois, Vincent Warscotte, la nouvelle est bonne et l’homme fort du club remercie déjà Jean-Louis Jacobs pour son excellent travail. "Dès qu’on a su que Jean-Louis ne resterait pas, on avait deux ou trois noms en tête sans toutefois vouloir aller trop vite. Début janvier, j’ai croisé Pierre-Yves Delveaux mais on a attendu ces derniers jours pour prendre une décision finale. Pierre-Yves est un peu dans la lignée de Jean-Louis et croit en la mentalité qui règne chez nous. Le connaissant depuis longtemps, je pense qu’on a fait le bon choix", se félicite Vincent Warscotte.