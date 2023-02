Boninne devra sortir le match parfait

En pleine semaine, Boninne aura fort à faire chez la tête de gondole de la série. Il devra sortir une prestation pleine dans l’espoir de vaincre Ottignies, qui n’a connu la défaite qu’à deux reprises. "En effet, il faudra notamment afficher de la combativité et du caractère pendant les quarante minutes, et être bien en place défensivement afin de contrer les forces adverses qui viennent de partout, soulève le coach, David Roussaux. Par ailleurs, faire tomber Ottignies est une envie personnelle puisqu’il nous fait défaut depuis notre arrivée en R1, et ce toujours de peu. Nous n’avons jamais de raclée mais si nous ne faisons pas le gros match, on risque de se la prendre."