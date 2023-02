Contraints au partage, les Batyboys locaux ne sont virtuellement plus premiers. Dethier (3), Tonneau (2) et Sulejman ont inscrit les buts visiteurs.

Mettet 6 – Auvelais 8

Coachés par "Tchool" Maes, les Auvelaisiens ont rendu une copie parfaite en venant à bout d’un candidat au podium. Les Bleu et Noir défloraient la marque par l’inévitable Moretti (0-1). À peine l’égalisation tombée, Fayot, de retour en grâce, plantait un doublé (1-3). Le match était plaisant. Mettet revenait une nouvelle fois dans la partie (2-3). L'excellent Roelen donnait deux buts d’avance aux siens en vue de la mi-temps (2-4). Bien inspiré, Fayot accentuait l’avance des siens dès la reprise (2-5). De 3-5, le score passait à 3-6 (Roelen), 4-6 et 5-6 sur penalty. Auvelais pouvait compter sur son dernier rempart Mercier, qui soulageait les siens d’un drop magistral (5-7). Dumont faisait 5-8 dans la foulée. Rémy (3) et Want se sont partagé les buts locaux.

"Après quatre matches en deux semaines et pas mal de blessures, nous avons fait jeu égal, mais en commettant toujours trop d’erreurs individuelles contre une belle équipe. En seconde période, nous avons joué avec un gardien volant, mais cela n’a pas marché, précisait le gardien local Cédric Graulus. Nous retiendrons notre qualification pour les huitièmes de finale de coupe de la province."

"Une victoire de prestige face à une équipe difficile à manœuvrer. L’équipe semble avoir trouvé une certaine régularité depuis quelques semaines. Ce qui nous permet de revenir dans le bon wagon au classement", se réjouissait le T1 sambrien Régis Romainville.

Loyers 3 – Ciney 1

Avec quatre vétérans au coup d’envoi et Ludo Côte, venus en dépannage, le MFC tentait de faire un bloc pour empêcher les visités de développer leur jeu. L’inévitable Coco Ruymbeke ouvrait le score sur coup franc. Le jeune et virevoltant Gillet égalisait dans la foulée. Pirson faisait 2-1 à l’approche du repos. La deuxième mi-temps était à mettre à l’actif de Cinaciens qui se heurtaient à un excellent Florian "Collins" Colinet. Endormis, les visités fixaient les chiffres par Coco Ruymbeke, d’une frappe des 25 mètres.

"Merci à tous les dépanneurs du soir qui auront permis d’éviter le forfait et qui ont offert une belle réplique face à une équipe du haut de tableau", lançait le T1 cinacien Jérôme Renard.

Namur 4 – RUS Dinant 6

Les Mosans prenaient l’avantage avant l’égalisation de Collignon. Menés 1-4 et 2-6, les Namurois revenaient dans la rencontre grâce à Collignon (2-4) et à Guion (2). Akandja (3), Dikeni (2) et Herman se sont partagé les buts mosans.

"Un arbitrage sévère avec pas moins de quatre jaunes pour notre équipe. Nous aurons donc 3 joueurs suspendus pour le prochain match", déplorait le T1 local Frédéric Lucchetta.