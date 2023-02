Un match porteur d’avenir pour les Loyersoises

Après la superbe prestation de ce week-end contre le leader Alken, l’entraîneur loyersois, Henristophe Malenge Ntumba se montre positif bien que son équipe ait heurté à deux reprises les montants en première mi-temps. "En tant que coach, bien sûr que j’ai des regrets qu’on n’ait pas réussi à marquer plus tôt mais ce match reflète bien notre situation depuis le début de saison." Lors de cette rencontre, les Namuroises se sont fait surprendre en fin de première période sur une des seules incursions de l’équipe adverse à cause d’une erreur de leur dernier rempart. "Nous avons commis des erreurs au niveau des gardiennes. Nous cherchons d’ailleurs des jeunes. Nous avons perdu notre titulaire sur blessure et la remplaçante ne s’entraîne pas beaucoup ", reconnaît l’entraîneur.