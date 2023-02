Tamines peut compter sur ses deux Brésiliens

Il y avait beaucoup d’attente avant ce derby entre Couvin et Tamines. D’un côté, on voulait confirmer les derniers bons résultats de janvier et de l’autre, savoir quels joueurs seraient alignés. Finalement, c’est un partage logique entre deux équipes qui devront lutter jusqu’au bout pour leur maintien. "Pourtant, malgré le peu d’occasions, nous avions l’ascendant en première période, analyse le coach mariembourgeois, Fabrice Lebrun qui a perdu Duchene et Magotteaux sur blessure. À la reprise, on reprend idéalement, avec plus d’impact, plus d’envie d’aller vers l’avant. Puis, on se fait avoir sur un contre sans parvenir à inscrire le deuxième but qui fait la différence. On savait que février serait très important. Il n’y a rien de mal fait en prenant un point contre Tamines. Nous sommes toujours bien à la maison et il y a encore Monceau et Braine pour finir le mois. Si je ne me fais pas d’inquiétude pour Duchene, c’était plus une petite gêne, on n’a pas pris de risque puis on récupère Q. Deppe. Pour Magotteaux, sa cheville était bien gonflée."