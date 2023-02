Le runner de la semaine - Romain Dumoulin, un traitement par la course à pied

Né à Strasbourg, l’athlète de l’USBW ne reste en France que deux semaines, avant de rejoindre Oloy, dans la commune de Viroinval, où il vit depuis maintenant 28 ans. Et puis, sous les couleurs de l’Acco, Romain fait ses premiers cross courts. "Je me rends compte que les formats plus courts me correspondent plutôt bien. Cela me motive beaucoup plus car je me sens meilleur. Je commence les entraînements avec Fernand Brasseur et je rejoins ses autres athlètes à l’USBW. Depuis, la progression est constante et l’encadrement au top du top", poursuit Romain.

Si la course à pied est une passion, elle est aussi une sorte de thérapie dont il ne peut se passer. L’athlète souffre de spondylarthrite, qui se caractérise par des douleurs au niveau de la colonne vertébrale – et la possibilité que les vertèbres se soudent entre elles –, qu’il parvient à minimiser grâce à l’activité physique et un traitement médicamenteux. Le sport rythme le quotidien du couple qui ne manque pas d’objectifs. "Je vais entamer la saison par le 10 kilomètres de Valenciennes, début avril, où j’espère m’approcher le plus possible des 30 minutes avant d’alterner entre 800 mètres et 3 000 mètres sur piste cet été, les deux distances que j’apprécie le plus", clôture Romain.