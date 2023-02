Rochefort: Valentin Thomas croise les doigts

"Sur un sprint, j’ai senti mon ischio lâcher, se désole le jeune Virtonais. Je passe une échographie ce soir (NDLR: lisez lundi) pour savoir s’il s’agit d’une élongation ou d’une déchirure. J’espère ne pas devoir passer six semaines sur la touche…" Et pour cause ! Cela faisait quasiment un an qu’il attendait ce moment. Victime d’une rupture du ligament croisé et opéré le 16 mai dernier, il n’avait plus joué une seconde en D3 depuis le 20 février 2022. "J’ai rejoué quelques amicaux et quatre matches avec l’équipe B en P2, dit-il. C’était la première fois que j’étais repris en A depuis ma blessure. Je me sentais vraiment bien. Je suis vraiment frustré d’être coupé dans mon élan, d’autant plus qu’à Rochefort, la concurrence est féroce. Ici, quand on revient de blessure, on ne regagne pas sa place en claquant des doigts." Jeffrey Rentmeister ne cache d’ailleurs pas qu’il ne se montre pas tendre avec son poulain. "Oui, il est dur avec moi, mais j’en ai besoin, assure l’ex-meneur de jeu de Meix-devant-Virton. J’ai un gros caractère et j’ai tendance à me reposer sur mes acquis. Avoir quelqu’un sur mon dos en permanence ne me fait pas de tort." Depuis que Rentmeister a succédé à Yannick Pauletti fin octobre, Rochefort écrase tout sur son passage (31/33). L’explication de Valentin Thomas ? "Pauletti était un apôtre du beau jeu, du foot champagne, mais on s’est rendu compte que cela ne payait pas toujours dans une série musclée comme la D3, où on ne joue pas sur des billards chaque semaine. On pratique un jeu plus direct, désormais, et avec Mathieu Cornet en point d’appui, cela fonctionne plutôt bien."