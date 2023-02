P1 Dames: Y aura-t-il des play-off cette année?

Large vainqueur de La Plante ce week-end (68-32), Faulx enregistre une mauvaise nouvelle avec la blessure de sa capitaine Martin. " On a terminé à six la rencontre et cela n’augure rien de mieux pour la demi-finale retour de coupe provinciale , juge le coach falsitombien Alain Alexis. Malgré cette blessure, chapeau aux filles pour une toute bonne prestation collective ! "