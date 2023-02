BEEZ: Mullenders, G. Geubel 9 (3x3), Dendas 5 (1x3), Trausch 19 (3x3), F. Geubel 5 (1x3), Gailly 6, Borlon 13 (1x3), Musey 8, Forget 2, Geradon 4, Chapelle 6.

Le duel des Prinsen a tourné en faveur de Didier au terme d’un combat disputé. Au départ, les deux équipes se rendent coup pour coup: Beez et Borlon contournent la zone adverse pendant que Haneffe s’impose sous l’anneau (21-20, 10e). Ensuite, les Beezois sont oujours malmenés, avant qu’ils ne prennent l’ascendant sur un Haneffe essoufflé. C’est 44-36 au repos. Plus patient, Beez trouve de belles solutions (+12) mais retombe ensuite dans ses travers, d’autant que l’ailier visiteur Szalo réveille ses troupes (57-54, 30e). À l’entrée du dernier acte, Beez, avec le jeune Trausch en leader, plante un 7-0 et se donne de l’air. Mais à nouveau, il joue avec le feu (+2 à une minute de la fin). Heureusement, G. Geubel assure le succès.

Belleflamme B 60 – Natoye 67

12-13, 15-18, 12-20, 21-16.

NATOYE: Van Landschoot 18 (1x3), Héraly 4, Targez 4, Pirlot 3, T. Legros, Georges 6 (2x3), Beuken 8 (2x3), Van Doninck 6, M. Legros, Giaux 18 (4x3).

Ce déplacement sentait le piège à plein nez mais Natoye s’en est parfaitement extirpé. En première période, les Jaunes s’appuient sur son habituelle adresse extérieure pour muer en tête à la pause: 27-31. Au retour du vestiaire, Natoye, plus agressif à l’attaque de l’anneau, provoque les fautes et fait la différence à la ligne des lancers francs (39-51, 30e). "On s’est montré très discipliné sur le meneur Mathy, habitué à scorer, révèle le coach, Laurent Costantiello. Point négatif: Pirlot, T. et M. Legros sont sortis sur blessure. Point positif: Giaux a offert deux belles séquences." Natoye a fait signer le pivot andennais Bastien Klein pour 2023-24. L’effectif actuel pour la saison prochaine est le suivant: Targez, Roland, Klein, Giaux, Van Doninck, Beuken, Georges, Pirlot et Van Landschoot. Il risque d’être renforcé très prochainement.

Charleroi 102 - Belgrade 101 (a.p.)

27-24, 20-28, 23-13, 20-25

CEP: Tagliafero 0-2/0, Tshiteya 12-12/2, Cirelli 14-14/4, Efomi Ilela 6-0/0, Steinier 9-10/5 (2x3), Degimbe 6-5/1 (3x3).

BCB: Mikombe 5-1/0 (1x3), Marchal 8-6/3 (3x3), Debry, Furnemont 5-0/0 (1x3), Marchal 15-2/3 (3x3), Ndiaye, Nelkofski 2-2/0, Cerquarelli 4-7 /3 (1x3), Bertrand 6-5/2 (3x3), Bampolineza, Davreux 7-15/0 (2x3).

Toujours sans le jeune Itangishaka (dos, reprise mardi), également privé de Kasavuli (travail) et de Lambot (en week-end), le CEP s’en sort bien. Cerquarelli force la prolongation via un triple sur le buzzer. Le CEP patine avant de prendre 5 points d’avance. Une faute sur Marchal en train de tirer à trois points permet à celui-ci d’égaliser. Mais à une seconde du terme, Steinier se retrouve derrière la ligne des lancers. Le premier rentre. Le second est sciemment loupé.