Meux : Clément Moors pourrait succéder à Batatinha?

À Meux B, on prépare aussi doucement la saison prochaine. Claudio Batatinha pourrait faire un pas de côté et intégrer le staff de la D2 aux côtés de Laurent Gomez. Et pour reprendre la jeune équipe B, un nom revient avec insistance au sein du comité : Clément Moors. L’attaquant, très apprécié par les jeunes Meutis, pourrait occuper la double fonction de joueur-entraîneur. Rien n’est encore fait mais il rencontre les dirigeants ce mardi.