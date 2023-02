Le week-end parfait de Pierre Gillard

Meilleur buteur de Aische B avec douze réalisations, Pierre s’entraîne avec la A depuis un petit temps. "Il y a pas mal de blessés et d’absents, confirme-t-il. Jérôme Patris m’a demandé de venir dépanner pour compléter le noyau. j’estimais faire de bons entraînements mais la semaine passée, comme on jouait en même temps que la D3, je n’ai pas été repris. Ici, je me doutais que j’allais intégrer l’équipe mais je ne pensais pas monter." Envoyé à l’échauffement, Pierre a compris qu’il allait avoir droit à quelques minutes. "Et là, je l’ai dit à Louis Maisin sur le banc, j’ai senti que j’allais marquer." En dix minutes, il a eu le temps d’inscrire le but victorieux. "La balle est arrivée et je ne me suis pas posé de question. C’est vraiment un super moment."

Pas mal blessé ces dernières saisons, Pierre reste sur une belle campagne 2021-2022. "J’ai marqué 14 buts en P2 l’an dernier et j’espère faire mieux, ajoute encore l’attaquant. Mais je suis au service du club, si l’opportunité de rejouer des minutes en D3 se présente encore, je saisirai l’occasion. J’irai toute la semaine m’entraîner avec eux."